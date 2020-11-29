Явка на виборах у Чернівцях становила 23% - ОПОРА

Явка виборців у другому турі виборів Чернівецького міського голови станом на 20:00 склала 23%.

Про це повідомили на сайті ОПОРИ, передає Укрінформ.

"Явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 склала 23% (похибка – 2,17%). Явка по Україні 25 жовтня на цю годину склала 35,94% (похибка – 1,14%)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка виборців у Чернівцях станом на 12:00 склала 6,5% (похибка – 0,75%).

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада відбувся другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому взяли участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

За результатами екзит-полу ГО "Інституту соціології імені Маковецького" перемогу на виборах Чернівецького міського голови здобуває висуванець партії "Єдина Альтернатива", бізнесмен Роман Клічук із результатом 59,1%, його суперник Віталій Михайлішин набирає 40,9% голосів.

Водночас, за результатами іншого екзит-полу, проведеного компанією PGR Consulting Group LLC та Info Sapiens Роман Клічук здобуває 61,1% голосів виборців, а Віталій Михайлішин - 38,5%.