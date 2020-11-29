На виборах мера Чернівців лідирує бізнесмен Роман Клічук - екзитпол

Згідно з даними екзитполу ГО "Інституту соціології імені Маковецького" перемогу на виборах Чернівецького міського голови здобуває висуванець партії "Єдина Альтернатива", бізнесмен Роман Клічук із результатом 59,1%.

Результати опитування оприлюднив керівник організації Віталій Маковецький, передає кореспондент Укрінформу.

"Згідно з даними проведеного нашими представниками екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців здобуде перемогу кандидат від «Єдиної Альтеративи» Роман Клічук, який отримав 59,1% голосів. Його суперник Віталій Михайлішин з партії «Команда Михайлішина» має 40,9%% голосів виборців", - повідомив соціолог.

За його словами, інтерв'юєри опитали 4900 виборців на 41 дільниці міста.

Як повідомлялося, 29 листопада відбувся другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому взяли участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.

Згідно з даними порталу "Чесно", Роман Клічук - приватний підприємець. Народився у Чернівцях, 48 років. Освіта вища медична, також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. З 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

У 1998 році заснував та досі володіє ТОВ “Рома”, серед видів діяльності якого - гуртова торгівля напоями, виробництво пива.

З 2013 року засновник, власник ТОВ “Гойра груп”, яке займається діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування тощо.

Один із співзасновників та активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.