Станом на 16:00 явка на виборах у Чернівцях становила 17,54% - ОПОРА
Укрінформ
Станом на 16:00 явка виборців під час голосування за міського голову Чернівців становила 17,54%.
Про це повідомляє сайт ОПОРИ, передає Укрінформ.
«Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)», - зазначають в ОПОРІ.
Як повідомлялося, 29 листопада проходить другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.
У ньому взяли участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).
У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.