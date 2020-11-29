Станом на 16:00 явка на виборах у Чернівцях становила 17,54% - ОПОРА

Станом на 16:00 явка виборців під час голосування за міського голову Чернівців становила 17,54%.

Про це повідомляє сайт ОПОРИ, передає Укрінформ.

«Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)», - зазначають в ОПОРІ.

Читайте також: У Чернівцях поліція зафіксувала вже чотири повідомлення про виборчі порушення

Як повідомлялося, 29 листопада проходить другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому взяли участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.