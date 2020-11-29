У Чернівцях поліція зафіксувала вже чотири повідомлення про виборчі порушення

Станом на 14:30 поліція Чернівецької області зафіксувала вже 4 повідомлення про порушення на виборах міського голови.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

«Станом на 14:30 поліція Буковини зареєструвала 4 повідомлення, пов’язані з виборами. За одним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, ще за трьома – проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кримінальне провадження відкрили за порушення, яке зафіксували спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, коли на одній із дільниць члени комісії заповнювали порожні протоколи про голосування ще вранці.

«Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

Також правоохоронці задокументували ще одне порушення Виборчого кодексу України. На одній з дільниць міста Чернівці член ДВК видала жінці 2 бюлетені і та проголосувала за себе й за свого сина.

Окрім цього, до поліцейських надійшло два повідомлення щодо фіксування громадянами результатів свого волевиявлення. Зі слів членів виборчих комісій, громадяни здійснювали фото- та відеофіксацію бюлетенів в кабінках для голосування. За вказаними фактами поліцейські проводять перевірку.

Як повідомлялося, 29 листопада проходить другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.