У Чернівцях на одній з дільниць уже заповнюють протоколи, ОПОРА викликала поліцію

У Чернівцях члени однієї із дільниць станом на 09:00 вписали прізвища та підписи членів комісії у протокол підрахунку голосів. Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА викликали поліцію.

Про це повідомляють на сайті ОПОРИ, передає Укрінформ.

"У Чернівцях на виборчій дільниці №730470, яка знаходиться за адресою вул. Руська, 228Б (Чернівецький професійний ліцей сфери послуг) члени дільничної виборчої комісії заповнили протокол підрахунку голосів. Так, станом на 9:00 члени комісії вписали у протокол прізвища та підписи членів ДВК", - йдеться у повідомленні.

В ОПОРІ зазначили, що таким чином члени комісії порушили частину 1 статті 158-3 Кримінального кодексу України. За таке порушення голові, його заступнику, секретарю та іншим членам комісії загрожує позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

На місце події спостерігачі ОПОРИ викликали поліцію.

Читайте також: Сєвєродонецька райрада досі не може провести першу сесію

Як повідомлялося, 29 листопада відбувається другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.