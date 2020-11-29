У Чернівцях на одній з дільниць уже заповнюють протоколи, ОПОРА викликала поліцію
Про це повідомляють на сайті ОПОРИ, передає Укрінформ.
"У Чернівцях на виборчій дільниці №730470, яка знаходиться за адресою вул. Руська, 228Б (Чернівецький професійний ліцей сфери послуг) члени дільничної виборчої комісії заповнили протокол підрахунку голосів. Так, станом на 9:00 члени комісії вписали у протокол прізвища та підписи членів ДВК", - йдеться у повідомленні.
В ОПОРІ зазначили, що таким чином члени комісії порушили частину 1 статті 158-3 Кримінального кодексу України. За таке порушення голові, його заступнику, секретарю та іншим членам комісії загрожує позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
На місце події спостерігачі ОПОРИ викликали поліцію.
Як повідомлялося, 29 листопада відбувається другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.
У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).
У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.