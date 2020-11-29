Явка у другому турі виборів мера Чернівців на 12:00 становила 6,5% – ОПОРА
Про це у Фейсбуці повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає Укрінформ.
"Явка в місті Чернівці на 12:00 за даними спостерігачів ОПОРИ безпосередньо з дільниць становить 6,5% (похибка 0,75%)", - йдеться у повідомленні.
Також під час прямого включення на сторінці ОПОРИ у Фейсбук Айвазовська висловила сподівання, що явка буде підвищуватися протягом дня голосування.
Як повідомлялося, 29 листопада відбувається другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.
У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).
У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.