Явка у другому турі виборів мера Чернівців на 12:00 становила 6,5% – ОПОРА

У Чернівцях станом на 12:00 у другому турі виборів міського голови взяло участь 6,5% виборців.

Про це у Фейсбуці повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає Укрінформ.

"Явка в місті Чернівці на 12:00 за даними спостерігачів ОПОРИ безпосередньо з дільниць становить 6,5% (похибка 0,75%)", - йдеться у повідомленні.

Також під час прямого включення на сторінці ОПОРИ у Фейсбук Айвазовська висловила сподівання, що явка буде підвищуватися протягом дня голосування.

Як повідомлялося, 29 листопада відбувається другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.