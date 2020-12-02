Підпал заради відео: хлопчику з Бердянська потрібна пересадка шкіри

Дванадцятирічного хлопчика з Бердянська, якого підпалили друзі, аби зняти "круте" відео для соцмереж, перевезли в опіковий центр у Запоріжжі. Медики кажуть, що без пересадки шкіри не обійтись.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в 5-й міській лікарні Запоріжжя.

“Дитина перебуває в блоці інтенсивної терапії, адже має глибокі опіки та стан опікового шоку. Нині хлопчик знаходиться на спеціалізованому протиопіковому ліжку “Фенікс”, отримує антибактеріальну терапію, інфузійну терапію, в подальшому буде підготовка ран до оперативного лікування. Є частина опіків, які зможуть загоїтись самостійно, а є й такі, що потребуватимуть пересадки шкіри”, - сказав завідувач відділення термічної травми та реконструктивної хірургії 5-ї міської лікарні Андрій Сех.

За словами медиків, лікування такого опіку може тривати близько місяця. Запорізькі медики кажуть, що дізнались про хлопця зі ЗМІ та одразу ж зв’язалися з колегами з Бердянська.

“Ми наполягали, аби дитину перевели до нас, бо в нас єдине в регіоні відділення, яке надає допомогу постраждалим як дорослим, так і дітям з термічною травмою”, - пояснив Сех.

12-річний Вова отримав опіки попереку, обох стегон, обох сідниць і правої кисті 2-го та 2-Б ступеню. Трагічний інцидент стався пізно ввечері 28 листопада. Хлопець потайки від мами пішов до друга, що мешкає в будинку напроти. Поки дорослі були на роботі, троє однолітків вирішили, як вони самі кажуть, погратися та зняти "круте відео".

“Ми трохи грали в інтернет-ігри, потім Кирило згадав про “самопал”. Як він мені пояснив, самопал - це такий саморобний алкогольний напій, в якому більше 60% спирту. Вони (в квартирі було троє хлопців, у тому числі і постраждалий Вова - авт.) облили мені штани, хотіли трошки налити, але вийшло багато. Я взагалі цього не хотів, але вони сказали або 100 щиглів, а в Кирила вони дуже сильні… Потім підпалили сірниками. Загасити було неможливо, я знімав штани та все, що горіло”, - розповів постраждалий хлопець.

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Врешті полум’я вдалось загасити, хлопці відвели друга додому. Медиків викликала мати Вови. Два дні хлопець знаходився в лікарні Бердянська.

В поліції за даним фактом відкрили кримінальну справу ч. 1 ст 122 ( Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Але, враховуючи вік дітей, які спричинили травми, то до кримінальної відповідальності їх притягнуто не буде. В поліції кажуть, що з хлопцями працюватиме ювенальна превенція, а з постраждалим - психолог.

Як повідомляв Укрінформ, у Бердянську підлітки облили спиртом та підпалили 12-річного хлопця, бо хотіли зняти “круте” відео для соціальних мереж.