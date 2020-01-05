Вибух у клубі на Тернопільщині: дітям зробили пересадку шкіри

Дітям, які травмувалися під час вибуху в селі Угриневі, що на Тернопільщині, зробили операції з пересадки шкіри.

Про це розповів заступник головного лікаря Володимир Білинський, повідомляє Суспільне.

"Тут стан такий: є важкий, є середньої важкості. Всім зробили пересадку шкіри, провели бронхоскопію трьом дітям. Завтра ще п’ятьом дітям проведемо бронхоскопію. Сьогодні (5 січня - ред.) окуліст оглядала очі", - повідомив Білинський.

Виконувач обов’язків голови Підгаєцької районної адміністрації Іван Криницький заявив, що батькам постраждалих дітей виділять кошти на лікування.

"Було засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій, де було прийняте рішення щодо виділення матеріальної допомоги потерпілим дітям. Батьки будуть звертатися по мірі необхідності і та допомога, яка буде потрібна, що стосується лікування, реабілітації, можливо, якась операція буде потрібна – буде виділятися з резервного фонду району. На сьогодні фонд району становить пів мільйона гривень", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 січня близько 18.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх, віком від 12 до 17 років, які в цей час готувалися до різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доправили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місці події всю ніч працювали та проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби.

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За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.

Причини та обставини надзвичайної події встановить слідство.

За фактом вибуху у сільському клубі Угринева правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).