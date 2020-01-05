Унаслідок пожежі на Київщині загинуло троє людей

"5 січня о 00:14 на пункт зв’язку 37-Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород надійшло повідомлення про загорання дачного будинку у селі Раківка, розташованого на території дачного кооперативу Сади-2, 8 лінія. По прибуттю на місце пожежі першого підрозділу встановлено, що горить покрівля та другий поверх дачного будинку на площі 56 м2. Під час ліквідації пожежі в приміщенні будинку було виявлено тіла трьох загиблих громадян 1937, 1960 та 1968 років народження.", - йдеться у повідомленні.

О 01:54 пожежу було локалізовано та о 02:40 ліквідовано на площі 56 м2.

Унаслідок пожежі знищено покрівлю та другий поверх будинку, речі домашнього вжитку.

"На місці працює оперативно-слідча група НП, причина пожежі встановлюється", - додали у ДСНС.