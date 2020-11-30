У Бердянську підлітки підпалили 12-річного хлопчика заради «крутого» відео

У Бердянську підлітки облили спиртом та підпалили 12-річного хлопця, бо хотіли зняти “круте” відео для соціальних мереж.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

“29 листопада близько 1 години ночі до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості… Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіки отримав унаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити "круте" відео”, - йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, двоє однолітків потерпілого зібралися вдома в одного з них, коли нікого з дорослих не було, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон. Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та, злякавшись скоєного, відвели його додому.

Медиків викликала мати хлопця. Дитина отримала термічні опіки 2-го ступеня 30% тіла і перебуває в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.