На Чернігівщині додатково обладнають п'ять ПЛР-лабораторій

На початку наступного року на Чернігівщині обладнають ще п'ять ПЛР-лабораторій для виявлення коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Петро Гармаш, передає кореспондент Укрінформу.

"Постановою кабміну передбачено майже 19 млн грн для встановлення ПЛР-лабораторій у міських лікарнях Ніжина та Прилук, Корюківській ЦРЛ та в Чернігові — у міській лікарні №3 та обласній", - сказав посадовець.

За його словами, робота з облаштування та запуску лабораторій запланована на початок 2021 року. Це дозволить суттєво збільшити обсяг ПЛР-досліджень і створить зручності для мешканців територій, які обслуговують зазначені лікувальні заклади.

За інформацією управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, на сьогодні в області функціонує лише одна державна ПЛР-лабораторія (в обласному лабораторному центрі МОЗ) та кілька приватних.

За останніми даними, з початку епідемії на Чернігівщині виявлено 18 375 випадків інфікування коронавірусом, з яких 269 - летальні. Ще у 28 померлих COVID-19 був супутнім діагнозом. Зараз хворіє 9 512 осіб, з яких 581 людина госпіталізована.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 грудня в Україні зареєстровано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом з початку епідемії - 745 123.