В Івано-Франківську центральна COVID-лікарня відновила госпіталізацію хворих

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ), яка приймає людей з підозрою на коронавірусну інфекцію, відновила госпіталізацію хворих.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську під час оперативної наради повідомила начальниця управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

«Від сьогоднішнього дня ЦМКЛ відновила свої ургенції. У нас є достатня кількість ліжко-місць», - зазначила Бойко.

За її словами, наповненість ліжко-місць у ЦМКЛ складає 50%, в міській лікарні №1 – 80%. Киснем забезпечені 50% лікарняних ліжок. Тривають необхідні роботи для збільшення кисневих точок у медичних закладах. До середини грудня обіцяють, що киснем будуть забезпечені 80% ліжок у COVID-лікарнях.

Водночас, Марія Бойко зауважила, що після карантину вихідного дня в Івано-Франківську реєструють зменшення захворювання на коронавірусну інфекцію та смертність від COVID-19.

Як повідомляло агентство, 24 листопада ЦМКЛ в Івано-Франківську тимчасово призупинила госпіталізацію хворих через великі затрати кисню. Тоді в міській раді пояснювали, що лікарні треба «передихнути».

Станом на 1 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 37 017 випадках захворювання, в Україні цей показник сягає 745 123 випадки, з них за останню добу 12 498.