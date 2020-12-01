На Буковині резервною лінією електропостачання забезпечені менше половини COVID-лікарень

У Чернівецькій області провели аудит обладнання та схем електроживлення лікарень. Наразі із 18 госпітальних баз для хворих на коронавірус сім лікарень мають другу лінію електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"На Буковині було проведено аудит обладнання та схем електроживлення лікарень. Відповідне доручення надійшло від Кабінету Міністрів України. Як повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, із 18 госпітальних баз, де нині надають допомогу хворим із COVID-19, 7 забезпечені другою незалежною лінією централізованого електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що у вказаних лікарнях є 23 установки джерел автономного живлення, 11 з яких автоматичного включення і 12 – ручного.

"Ще 4 листопада засновники та керівники лікарень отримали доручення зв'язатися з постачальниками електрики щодо проведення другої незалежної лінії електропостачання. Вони також мали замовити проєктно-кошторисну документацію на встановлення автономних джерел живлення", – пояснила Гусак.

Так, за місяць необхідні документи замовили 7 госпітальних баз. У Чернівецькій міській лікарні №1 уже встановили новий генератор автономного електропостачання.

Читайте також: За потреби Луганщина може доставити медичний кисень у сусідні області

Обласна державна адміністрація також скерувала запит до Кабінету Міністрів щодо потреби фінансування. Для підсилення додатковими джерелами автономного живлення госпітальних баз області необхідно 15 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня у Чернівецькій області зафіксували 33 942 випадки COVID-19. Із них 15 429 пацієнтів одужали, 650 осіб померли.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 745 123 випадки COVID-19, із них за добу – 12 498.