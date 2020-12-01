На локдаун можна піти, якщо буде серйозна допомога бізнесу — мер Житомира

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вважає, що повний локдаун можна запроваджувати, якщо держава надасть бізнесу належну фінансову підтримку.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

«Те, що наш уряд робить зараз, маю на увазі локдаун вихідного дня, точно ні до чого не призведе. Я вже казав це не раз, і в нас була відверта розмова по скайпу, коли Прем’єр-міністр збирав мерів. Якщо дійсно є потреба, треба вводити повний карантин на 3-4 тижні, але прорахувати, чи держава готова до фінансових втрат по компенсації бізнесу за цей період. 8 тис. грн, про які заявив Президент, – це набагато краще, ніж нічого, але цього точно недостатньо. Тут держава повинна піти на більш серйозну фінансову допомогу. З іншого боку, ясно, що в неї таких коштів немає», - зазначив Сухомлин.

За його словами, результати тестування працівників міськради та шкіл показують, що 40% уже перехворіли коронавірусом або хворіють зараз.

«І от ми зачиняємо людей на два дні вдома, вони заражають одне одного, а в понеділок ідуть на роботу – й інфікують інших. Для того, щоб перервати цей ланцюжок, потрібно як мінімум 3 тижні, але повний локдаун – це запитання, в першу чергу, до держави, чи вистачить у неї фінансових ресурсів. Можливо, треба інакше будувати стратегію. Якщо у нас в середньому 40% людей перехворіли або хворіють, і ми розуміємо, що при такій кількості просто за 2 місяці перехворіємо всі, то може, у нас до кінця січня ковіду майже не буде», - додав міський голова.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня – з 14 до 30 листопада.

На Житомирщині підтверджено 30 100 випадків COVID-19, 19 429 осіб одужали, 503 померли.

Наразі вся територія області віднесена до "червоної" зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 1 грудня лабораторно підтвердили 745 123 випадків COVID-19, з них за добу – 12 498.