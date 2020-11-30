Садовий каже, що у Львові все під контролем і з локдауном поспішати не треба

Ситуація із захворюваністю у місті наразі залишається стабільною, а до Львова на Різдво хочуть приїхати численні туристи і жодні заборони діяти не будуть.

Як передає Укрінформ, про це заявив міський голова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«У нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжко-місцях. Ми маємо близько 49% ліжок, зайнятих у наших міських комунальних лікарнях. Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста", — зазначив мер у ефірі радіо «Люкс».

На думку Садового, потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень.

«Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію», - додав він.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 784 ПЛР-тести. Відтак, 442 — позитивні, серед них львів'ян — 215. Залишку проб у холодильнику немає. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 46078 осіб, у тому числі по місту Львову — 19732. З них 29068 — одужали (у Львові — 13268), 1236 — померли (у Львові — 596).

Загалом у медичних закладах у стаціонарах перебуває 598 осіб, з них з коронавірусом — 412. В реанімації - 35 осіб, 11 — на апаратах ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, за попередню добу, 29 листопада, в Україні зареєстрували 9 946 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1 161 особу, летальних випадків – 114, одужала – 5 771 особа. За добу здійснено 31 901 тестування, зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611.

Від початку пандемії в Україні зареєстровано 732 625 випадків COVID-19, одужали – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327, проведено 4 528 772 ПЛР-тестування.