У Львові зайняті менше половини COVID-ліжок – Садовий

У Львові у медичних закладах, призначених для лікування хворих на коронавірус, зайнято 48% ліжок. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Андрій Садовий, передає Укрінформ.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Андрій Садовий, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні в нас 1220 ліжок, готових приймати хворих. В стаціонарі лікується 587 пацієнтів. Тобто заповненість ліжок по Львову – 48%», - зазначив Садовий.

За його словами, на початку епідемії міська влада запланувала для хворих на COVID-19 920 ліжок. Оскільки на зиму захворюваність традиційно зростає, в Лікарні швидкої допомоги облаштували новий корпус, тому наразі кількість ліжок досягла 1220. До кінця року кількість місць у лікарнях планують ще збільшити.

Щодо карантину вихідного дня чи інших форм посилення протиепідемічних обмежень Садовий зазначив, що подібні рішення у Львові прийматимуться «лише з узгодженням позицій людей, на життя яких це може вплинути».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 листопада 2020 року зареєстрували 693 407 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 16 218 - за минулу добу.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak