Громадянина Німеччини, якого розшукував Інтерпол, затримали на кордоні

На Сумщині затримали іноземця, який перебував в розшуку за скоєння злочинів у банківській сфері.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"43-річного чоловіка затримали учора прикордонники Сумського загону в пункті пропуску «Бачівськ», коли той прямував до Росії автомобілем марки «Renault», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки документів громадянина Німеччини правоохоронці встановили, що він перебуває у міжнародному розшуку. Іноземця одразу затримали та про це повідомили Укрбюро Інтерполу в м. Київ, уточнили в ДПСУ.

Згодом співробітники Інтерполу підтвердили, що чоловік дійсно перебуває у розшуку в Німеччині. Він підозрюється у відмиванні грошей та банківському шахрайстві.

Німець прибув в Україну в кінці минулого року, а у розшук його оголосили більше півроку тому. Увесь цей час він перебував в Україні та, ймовірно, надалі місцем свого переховування вирішив обрати територію РФ.

Наразі громадянина Німеччини передали представникам Національної поліції, які й займуться його екстрадицією до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності.

Фото: ДПСУ