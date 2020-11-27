На Запоріжжі за час пандемії на COVID-19 захворіло 2024 медики

У Запорізькій області за час пандемії коронавірусом заразилися 2024 медичних працівники, з них 76 - за останню добу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДУ «Запорізький лабораторний центр МОЗ України«.

«За останню добу в області зареєстровано 1003 нових випадки захворювання на COVID-19. Всього станом на 27 листопада зареєстровано 28229 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 1647 – серед дітей (за добу – 75) та 2024 серед медичних працівників (за добу – 76)», - йдеться у повідомленні.

Наразі продовжують лікуватись 23145 хворих, із яких 1528 лікуються в стаціонарах, 21617 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Кількість померлих від ускладнень коронавірусу за добу збільшилась на 10 випадків і становить 292.

Як раніше повідомлялось, у Запорізькій області через збільшення кількості викликів «швидкої» до пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 та пацієнтів з підозрою, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ввів градацію виплат надбавок. У жовтні надбавки отримали 1350 медиків «швидкої».

В лікарнях області на сьогодні підготовлено 2111 місць для лікування хворих з коронавірусом. На позачерговому засіданні регіональної комісії ТЕБ НС було ухвалено рішення про збільшення ліжкового фонду на 720 місць. Всього в регіоні під лікування хворих з коронавірусною інфекцією готові виділити понад 4000 місць у стаціонарах.

В Україні за останню добу виявили рекордну кількість хворих - 16218.