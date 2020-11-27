У Вінниці до кінця року планують довести кількість COVID-ліжок до майже 600

У Вінниці до кінця поточного року кількість ліжок, забезпечених необхідним обладнанням для хворих на коронавірус, планують довести до 585.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«На початку пандемії у нас було 45 ковідних ліжок. На сьогодні ми маємо уже 422, і наше завдання до кінця року створити 585 ліжок. Вони мають бути забезпечені необхідним обладнанням», - сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, міська рада планує забезпечити щонайменше 482 кисневі точки у всіх міських закладах, у які госпіталізують хворих на COVID-19.

Вінницька міська рада у жовтні виділила на облаштування додаткових ковідних ліжок у міських лікарнях 83 млн грн. Паралельно в усіх комунальних медустановах відбувається заміна старих ліжок, яким уже 20-30 років, на багатофункціональні з відповідними матрацами та новою постільною білизною.

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Згідно з даними Вінницької ОДА, станом на 26 листопада на території області зареєстровано коронавірус у 16 369 осіб, в т.ч. за минулу добу – у 386. В Україні станом на ранок четверга зареєстровано 677 189 випадків COVID-19, за останню добу - 15 331.