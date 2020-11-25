Мерія Львова закупила для лікарні швидкої допомоги сучасне медобладнання

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«В нас є найбільший в Західній Україні ангіографічний центр, який займається і інсультами, і інфарктами, і стентуванням різних судин. Тут був старий ангіограф, який ми відремонтували, і він тимчасово працював. Але зараз ми встановлюємо надсучасний ангіограф фірми Philips. Також маємо сучасний УЗД-апарат і С-арку для постановки кардіостимуляторів та додаткових операцій на серці, які потребують рентген-контролю», - повідомив директор лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

За його словами, новий ангіограф планують запустити в роботу протягом місяця, а С-арка та апарат УЗД вже працюють. «Завдяки обладнанню, будемо проводити операції на судинах серця, головного мозку та інших судинах організму. Бригади спеціалістів сформовані - ці фахівці це роблять вже давно, але тепер будуть мати можливість це робити на сучаснішому обладнанні, яке має додаткові пристрої, при якому контрасту вводиться менше і є менше опромінення», - додав Самчук.

Загальна вартість апаратів — майже 36 млн грн.

До кінця року в Львівській лікарні швидкої допомоги також очікують на комп’ютерний томограф, який придбає держава в межах проєкту облаштування приймальних відділень лікарень України.

Як повідомляв Укрінформ, львівська швидка - єдина державна лікарня, яка має сучасний американський апарат для проведення складних операцій – робот-хірург «Da Vinci». Цей апарат подарували благодійники.

Фото: ЛМР