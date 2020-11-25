Коломийська громада отримала 122 гектари землі з держвласності - міський голова

Коломийська громада отримала 122 га землі з державної власності. Міська рада готується визначити їх цільове призначення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський.

«Коломийській громаді, з державної власності у комунальну, передали 122 га землі. Це відбулось 23 листопада в Івано-Франківській ОДА. Зараз важко сказати якої якості передані нам землі. Однак, цільове призначення ділянок ще не визначене. Це означає, що міська рада може зробити це власним рішенням», - повідомив Станіславський.

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За його інформацією, найперше міська рада планує виготовляти агрохімічні паспорти цих ділянок, а потім обере оптимальне призначення.

«Це означає, що, до прикладу, замість звичного «сільськогосподарського» можемо визначити цим землям призначення під садівництво, ведення фермерського господарства чи товарного сільськогосподарського виробництва. А це вже принесе більше коштів до бюджету громади», - переконаний міський голова.

Він запевняє, що аукціони на ці ділянки будуть прозорі, а умови оренди прописані так, щоб регулювати екологічну безпеку.