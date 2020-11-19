На Черкащині десять із 66 об'єднаних територіальних громад отримали у розпорядження землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив у фейсбуці голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, передає Укрінформ.

"Спільно із головою Держгеокадастру України Романом Лещенком та керівником Управління в області Ігорем Віштаком передали в розпорядження громадам землі сільськогосподарського призначення... Повноправними розпорядниками сільськогосподарської землі стали перші 10 із 66 територіальних громад Черкащини. Відтак, вони першими в області отримують можливість будувати власну земельну політику, свою значно ефективнішу модель господарювання, використання земель і наповнення бюджету громади", - написав Сергійчук.

На Черкащині розпочали передавати землю громадам

За його словами, незабаром органам місцевого самоврядування буде передано понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення.

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Як повідомлялося, 16 листопада 2020 року з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без виключення об’єднаним територіальним громадам нашої держави.