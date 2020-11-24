Львів’ян закликають пройти безкоштовні тестування на ВІЛ та гепатит

Львівщина приєдналася до Європейського тижня тестування 20–27 листопада, в рамках якого лікарі закликають пройти аналізи на ВІЛ та гепатит С.

Про це на брифінгу повідомила директор Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська, передає кореспондент Укрінформу.

«Львівщина приєдналася до Європейського тижня тестування, який проходить з 20 по 27 листопада. Це означає, що можна безкоштовно здати тестування на ВІЛ та гепатит С, для цього лише слід звернутися за відповідною формою до сімейного лікаря. Ковід у нас зараз є домінуючою інфекцією, тому йде різкий спад тестувань на інші хвороби. Це означає, що після пандемії у нас буде фіксуватися численна кількість занедбаних випадків, оскільки ці хвороби протікають довго і безсимптомно. Тому ми закликаємо не відкладати тестування, тим більше, що терапія для цих хворих є і вона безкоштовна», - зазначила Служинська.

За її словами, на сьогодні у Львівській області з даними хворобами зареєстровано близько чотирьох тисяч пацієнтів, але фахівці припускають, що насправді ще є півтори-дві тисячі людей, які не знають про свій діагноз.

Як повідомлялося, у період з 20 по 27 листопада поточного року в Україні проводитиметься Європейський тиждень тестування, заснований EuroTEST, основним завданням якої є тестування на ВІЛ та визначення маркерів вірусних гепатитів В та С. Актуальність проведення зазначеної ініціативи в Україні обумовлена високою поширеністю ВІЛ та вірусних гепатитів серед населення.

Так, за оціночними даними, 5% і 1,5 % населення країни інфіковано відповідно ВГС та ВГВ. З осіб, інфікованих ВГС, 3,6% є хронічно хворими, що у абсолютних цифрах становить орієнтовано 1 342 418 осіб. На хронічний ВГВ хворіє у абсолютних числах 559 341 осіб.

Наразі лікарські засоби для лікування ВІЛ, ВГВ та ВГС закуповуються централізовано за кошти державного бюджету в рамках бюджетної програми КПКВК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями» у достатній кількості, натомість проблемою є виявлення осіб, які мають діагноз, проте не знають про це.

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Причинами низького виявлення осіб, хворих на вірусні гепатити, лікарі вважають низьку поінформованість населення, у результаті чого значна частина хворих дізнається про свій діагноз на термінальній стадії хвороби.