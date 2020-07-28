Діагностику вірусних гепатитів планують внести до Програми медгарантій

Міністерство охорони здоров'я планує включити діагностику та лікування вірусних гепатитів окремим пакетом у Програму медичних гарантій.

Про це на брифінгу, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі МОЗ опрацьовує питання щодо включення діагностики вірусних гепатитів до Програми медичних гарантій на 2021 рік окремим пакетом. ....Ми хочемо, щоб в окремий діагностичний пакет входила діагностика і визначення генотипів вірусного гепатиту С. Зараз з'являються нові схеми лікування, в яких використовуються препарати, що діють на всі генотипи. Наразі в Україні знаходиться на реєстрації препарат, який є ефективним для лікування всіх шести генотипів вірусного гепатиту С. Водночас ми розуміємо ... визначення генотипу вірусного гепатиту С - це недешева процедура, тому треба, щоб воно йшло в комплексі - від швидкого тесту до діагностики, визначення генотипу, призначення лікування. Все це повинно покриватися за державний кошт у рамках Програми медичних гарантій", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в листопаді 2019 року Україна приєдналася до глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів і ухвалила державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Цілями цієї стратегії визначено попередження 90% випадків інфікування вірусними гепатитами, діагностика 90% випадків вірусного гепатиту у людей, які хворіють на це захворювання і не знають про це, а також забезпечення 90% хворих на вірусні гепатити В і С лікуванням.

Заступник міністра зазначив, що витрати на охорону здоров’я в разі запровадження стратегії елімінації вірусних гепатитів збільшаться приблизно на 1,5%. "Але ці витрати щороку на 1,5% від загального бюджету системи охорони здоров’я приведуть до того, що ми можемо зменшити смертність від вірусних гепатитів до 2030 року на 5%, а також збільшити тривалість життя українців як мінімум на 10%", - сказав Ляшко.

За його словами, лікування для вірусного гепатиту В передбачає повне одужання від хвороби, а лікування вірусного гепатиту С — контроль над її розвитком задля запобігання виникненню ускладнень, що вражають печінку.

Зараз громадяни мають можливість пройти безкоштовно тестування швидкими тестами проти вірусних гепатитів В і С, які включені в програму медичних гарантій і проводяться на первинній ланці сімейним лікарем.

За даними ВООЗ, у світі 325 млн людей інфіковані вірусними гепатитами, 1,5 млн щороку помирає внаслідок зараження або ускладнень. Вірусні гепатити за рівнем смертності посідають друге місце в світі серед інфекційних хвороб після туберкульозу. Число інфікованих вірусним гепатитом В і С в 9 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих у світі.