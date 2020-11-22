На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями знайшли сигарет на 10 мільйонів

Із затриманої на кордоні з Білоруссю вантажівки з оселедцями прикордонники Луцького загону дістали сигарет на 10 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Із затриманої на кордоні з Білоруссю вантажівки з оселедцями прикордонники дістали сигарет на 10 млн гривень. Всього вилучено 679 ящиків сигарет білоруського виробництва загальною кількістю майже 340 тис. пачок", - зазначається у повідомленні.

Прикордонники Луцького загону затримали вантажівку VOLVO, запаковану сигаретами білоруського виробництва, сьогодні вранці.

За документами фурою 21-річний волинянин віз через білорусько-український кордон оселедці. Проте, коли він прибув в пункті пропуску «Дольськ», врахувавши наявну оперативну інформацію, прикордонники ініціювали поглиблену перевірку автомобіля спільно із митниками.

В результаті вивантаження та перерахунку встановлено, що українець незаконно привіз із сусідньої країни майже 340 тис. пачок сигарет білоруського виробництва. Попередня сума оцінки товару складає понад 10 млн грн.