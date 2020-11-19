19 листопада, 14:00 - публічна дискусія на тему: “Закарпаття як український фронтир: які суспільні настрої у найбільш західному регіоні України”

Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Інститут Центральноєвропейської Стратегії.

Учасники: Андрій Сухарина - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Олександр Солонтай - експерт з політики та місцевого розвитку; Ірина Сушко - директор ГО «Європа без бар’єрів»; Олексій Гарань - науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА; Дмитро Тужанський - директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії, модератор.

Питання до обговорення:

Які настрої панують серед закарпатців, чого очікують місцеві мешканці від влади та яким бачать розвиток регіону?

Чи є на Закарпатті сепаратистські настрої та підтримка відцентрових ідей?

Як ставляться різні етнічні громади Закарпаття одна до одної?

Як закарпатці ставляться до контрабанди, подвійного громадянства та інших чутливих питань?

Як перетворити Закарпаття на міст України до ЄС і НАТО?

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати опитування проведеного в Закарпатській області Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 24 серпня–6 вересня 2020.

Довідково. Цей захід проводиться в рамках проєкту «Форум розвитку Закарпатської області Re:Open Zakarpattia», що реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds5ojSn7BjJeTGtlchhl46cc1l8y4d85dF-ZquHNq1ySnJMQ/viewform?usp=send_form

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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