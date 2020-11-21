Поезія і тризуб із лампадок: у Херсоні відзначили День Гідності та Свободи

У Херсоні з нагоди Дня Гідності та Свободи на площі Свободи, біля пам'ятного знаку Небесній Сотні, зібралися на спільну акцію представники кількох політсил, активісти, учасники АТО, рідні загиблих Героїв - тут читали поезію та виклали тризуб з лампадок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні нарешті ми об’єдналися - «Свобода», «Європейська солідарність», Нацкорпус, серед організаторів – Херсонська самооборона», - каже представниця ГО «Справа громад» Оксана Погомій.

У Херсоні відзначили День Гідності і Свободи / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

Учасники акції тримали у руках саморобні плакати та партійні прапори «Свободи», «Європейської солідарності», Конгресу українських націоналістів. Також люди прийшли з державними прапорами України та прапорами кримськотатарського народу.

Як розповіла одна з організаторок акції Світлана Думинська, на площі Свободи учасники заходу читали власні вірші, звучала поезія загиблого в Іловайському котлі херсонця Романа Набєгова.

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Також під час акції херсонці виклали тризуб з лампадок, які потім перенесли до пам'ятного знаку Небесній Сотні.

Під час виступів пролунали імена учасників херсонського Євромайдану - Дениса Лошкарьова та Руслана Сторчеуса, які загинули в АТО/ООС. Також згадували відому херсонську волонтерку Валентину Крицак, яка померла від важкої хвороби.

Після завершення акції на площі Свободи учасники заходу перейшли до Алеї Героїв Незалежної України, де поклали квіти до меморіалу. Як повідомляє сайт Херсонської ОДА, раніше біля цього меморіалу вшанували хвилиною мовчання пам'ять Героїв Небесної Сотні та всіх героїв, полеглих у війні на сході країни, керівники ОДА.

Херсонці також провели з нагоди Дня Гідності та Свободи автопробіг вулицями міста.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році у Херсоні з нагоди Дня Гідності та Свободи провели два окремі мітинги - "Україна гідна свободи" та "Ми маємо гідність".