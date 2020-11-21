У Краматорську вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Краматорську відбувся меморіальний захід із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, про це 21 листопада повідомили на сайті Донецької ОДА.

Участь у заході взяли заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, керівники поліції та прикордонного загону.

Вони поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, поряд із яким сьогодні стоять фотографії Героїв Небесної Сотні.

За інформацією пресслужби Краматорської міськради, Гончаренко також поклав квіти до меморіальних дошок Героїв Небесної Сотні Сергію Бондареву в ЗОШ № 9 та Івану Пантелєєву у Краматорському машинобудівному коледжі. В цих навчальних закладах училися загиблі.

Загалом до Небесної Сотні увійшли шість жителів Донеччини: Іван Пантелєєв, Сергій Бондарев, Володимир Наумов, Дмитро Чернявський, Володимир Рибак та Степан Чубенко.

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21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Він об'єднав дві знакові дати – 21 листопада знаменувало початок двох революцій – Помаранчевої у 2004 році та Революції Гідності у 2013-му.

Фото: dn.gov.ua