"Партія миру і розвитку" звинуватила Штепу в зраді та позбавила мандата

"Партія миру і розвитку" оголосила про позбавлення Нелі Штепи депутатського мандата через її офіційну підтримку кандидата на посаду мера Слов'янська від ОПЗЖ Павла Придворова в розріз з позицією керівних органів політсили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Діловий Слов'янськ", яке опублікувало офіційну заяву партії.

"Процедура відкликання розпочата в рамках вимог 38-ї статті Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", - йдеться в заяві.

У партії стверджують, що "ціна зради" Штепи — обіцяна Придворовим посада в новому складі Слов'янської міської ради.

У заяві уточнюється, що сама партія у другому турі виборів на посаду міського голови підтримує чинного мера міста Вадима Ляха.

"Гірко і боляче спостерігати, як в черговий раз політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз мова йде про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", - йдеться в заяві партії.

Крім рішення про відкликання, Штепі оголосили сувору догану і виключили з лав партії.

Як заявила 20 листопада в прямому ефірі телеканалу "Наш" правозахисниця, директор Інституту правової політики та соціального захисту Олена Бережна, Неля Штепа пішла на демарш проти своєї ж партії, підтримавши кандидата від ОПЗЖ за 300 тисяч доларів і обіцянки посади секретаря міськради.

"Як з'ясувалося, вона просто отримала гроші. 300 тисяч доларів. І їй запропонували посаду секретаря в коаліції з ОПЗЖ. Для мене це шок", - зазначила Бережна.

Так само Бережна зазначила, що саме вона зі своєю дочкою Іриною підключила всі міжнародні організації та домоглася звільнення Нелі Штепи з ув'язнення.

"З початком місцевих виборів Неля звернулася до мене за підтримкою. Вона говорила, що ОПЗЖ крім крадіжки нічого не робить. Я переконала керівництво партії прийняти її. А ​​вона зрадила всіх нас, і виборців", - заявила Бережна.

Нагадаємо: Неля Штепа була лідером списку "Партія миру і розвитку" на місцевих виборах у Слов'янській об'єднаній територіальній громаді. В результаті голосування партію підтримали 13% виборців і вона отримала 5 депутатських мандатів.

Штепа також балотувалася в мери Слов'янська, проте програла. До другого туру вийшов кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Павло Придворов і чинний мер Вадим Лях ("Опозиційний блок", до якого входить "Партія миру і розвитку").