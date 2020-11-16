У міськради Краматорська і Слов’янська пройшли по 6 партій

У міську раду Краматорська пройшли 6 політичних партій, лідерами стали політсили «Опозиційна платформа - За життя» та партія Максима Єфімова «Наш Краматорськ». Не пройшли «Батьківщина», «Голос» та інші.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА у Донецькій області.

«У Краматорську до місцевої ради обрано 42 депутати. Зі списків від 12 поданих осередків політичних партій, до ради за підсумками голосування пройшли 6 політичних партій… Найбільшу кількість мандатів у міській раді отримали представники осередку політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» - 14 мандатів. Місцева організація політичної партії - Партія Максима Єфімова «Наш Краматорськ» отримала 12 мандатів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також до міськради пройшли – «Партія миру та розвитку» - 5 мандатів, «Європейська солідарність» та «Слуга народу» отримали по 4 мандати відповідно, а «Партія Шарія» - 3.

Бар’єр у 5% за результатами виборів до міської ради Краматорська не подолали осередки політичних партій ВО «Батьківщина», «За майбутнє», «Демократична сокира», «Наш край», «Перемога Пальчевського» та «Голос».

У голосуванні взяли участь 41 111 особа, бюлетенів, що не підлягають врахуванню не було виявлено.

Гендерний розподіл серед новообраних депутатів такий: із загальної кількості (42 особи) - 9 жінок та 33 чоловіки.

У міську раду Слов’янська пройшли 6 політичних партій, лідерами стали політсили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок» та «Слуга народу».

Зазначається, що до міської ради Слов’янська було обрано 38 депутатів від 6 осередків партій, серед яких найбільшу кількість мандатів за результатами голосування отримав осередок політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» - 14 мандатів. По 6 мандатів отримали політичні сили «Опозиційний блок» та «Слуга народу», також 5 і 4 мандати відповідно отримали «Партія миру та розвитку» та «Наш край», а «Європейська Солідарність» отримала 3 мандати.

З тих осередків політичних партій, які балотувалися, бар’єр у 5% не змогли подолати ВО «Батьківщина» та «За майбутнє».

У Слов’янську участь у голосуванні взяли 27 665 осіб, 17 762 бюлетені були визнані недійсними.

Стосовно гендерного балансу в новоствореній Слов’янській міській раді розподіл такий: із загальної кількості (38 осіб) до складу нової ради увійшли 11 жінок та 27 чоловіків.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні пройшли місцеві вибори. Загалом у Донецькій області було створено 45 територіальних виборчих комісій та 917 виборчих дільниць.

15 листопада, повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянця-Подільського.

За даними Центральної виборчої комісії, середня явка на виборах міських голів становила 24%.