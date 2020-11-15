Незаконна агітація та «каруселі»: КВУ фіксує порушення в Краматорську та Херсоні

Комітет виборців України зафіксував випадки незаконної агітації у Херсоні та використання технології «виборчі каруселі» в Краматорську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Комітет виборців України у Фейсбуці.

Зазначається, що спостерігачі КВУ повідомляють про факти ведення агітаційної діяльності в день голосування. Так, у Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, мова йде про рекламні площини із написами «Обирай! Свій господарник або чужий популіст», а також бігборди із зображенням динозаврів і написом «так» (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон «Великих динозаврів»).

Крім цього у Херсоні напередодні дня голосування було розміщено оголошення щодо грошової винагороди для громадян за інформацію про виборчі фальсифікації: «Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, «сетках», попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября!». Вказано номер телефону, за яким рекомендують звертатися.

Спостерігачі КВУ інформують про недотримання на деяких виборчих дільницях протиепідемічних вимог. Так, у Краматорську на дільниці №141042 спостерігаються організаційні проблеми: в приміщенні дільниці розміщено вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, дистанція між членами комісії не дотримується. Також в Краматорську спостерігачі повідомляють про підозру на використання технології «виборчих каруселей». На дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.

Як повідомлялося, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Також проходить повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах.

Місцеві вибори організовують та проводять відповідні територіальні виборчі комісії. Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.