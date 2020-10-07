У Харкові знову перенесли суд у справі Штепи: адвокати зайняті

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи через об'єктивні причини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив телефоном з Києва адвокат Штепи Олександр Шадрин.

"Призначене на 7 жовтня засідання суду у справі Штепи перенесене через те, що її адвокати - їх троє - зайняті у інших справах, але дата чергового засідання поки невідома", - зазначив Шадрин.

Як уточнили кореспонденту Укрінформу в суді, чергове засідання суду відбудеться 16 жовтня об 11:00: "До речі, суддя у справі Штепи зараз на лікарняному".

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексмер Слов'янська Неля Штепа офіційно зареєструвалась кандидатом на посаду міського голови. Тоді ж вона написала у Фейсбуці, що висунута від Партії Миру та Розвитку і що її чекає перемога.

17 серпня під час чергового засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова суддя Матвієвська у справі Штепи заявила про самовідвід через зміни у Кримінально-процесуальному кодексі.

2 липня адвокат Штепи Олександр Шадрин заявив про немотивоване відсторонення прокурора у справі Штепи Ірини Кадигроб. Раніш із преси стало відомо про звільнення прокурора у справі Штепи Олени Кравченко: "Це відсторонення здійснене всупереч ст. 37 КПК України, і сам факт може призвести до скасування вироку у зв'язку з порушенням КПК".

Зараз державне обвинувачення у справі Штепи підтримуватиме нова група прокурорів. Серед них - прокурор Кальницький, відомий участю у розслідуванні справи Гандзюк.

За словами адвоката Шадрина, обрання для Штепи міри запобіжного заходу не відбулося з 2018 року.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році.

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5 червня 2019 року після вже десятого відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знову.

У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під дулом терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань надані "під дулом автомата". Їй загрожує довічне.