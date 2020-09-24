Штепа знову йде у мери Слов'янська

Нелю Штепу зареєстрували кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії миру і розвитку.

Як передає Укрінформ, фотографію посвідчення, виданого Штепі Слов'янською територіальною виборчою комісією про те, що вона є кандидатом на посаду мера, опублікувала на своїй сторінці в Фейсбуці Партія миру і розвитку.

Саме від цієї партії Штепа йде на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

"Слов'янська територіальна комісія зареєструвала кандидатом на посаду голови Слов'янської ОТГ - Нелю Ігорівну Штепу і 37 кандидатів в депутати від Партії миру і розвитку", - йдеться в одному з повідомлень цієї партії.

Як відомо, Неля Штепа була затримана 11 липня 2014 року за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу "Штепа проти України", виніс рішення про виплату їй Україною 3600 євро. Водночас суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необгрунтованими.

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Згідно з державними реєстрами, "Партія миру і розвитку" була створена в 2014 році, її керівником значиться Віталій Кисіль. У грудні 2018 року після розколу "Опозиційного блоку" на базі цієї політичної сили була створена нова партія - "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку". Друга частина цієї політичної сили стала називатися "Опозиційна платформа - За життя".

У червні 2019 року "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" прибрала першу частину своєї назви, і з 3 червня 2019 року ця політсила стала називатися Політична партія "Партія миру і розвитку".

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