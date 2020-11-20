В Ужгороді відповіли на закиди ОДА про «поширення коронавірусу» на мітингах

В Ужгородській міськраді відкинули закиди Закарпатської ОДА щодо масового поширення коронавірусу в місті через мітинги до другого туру виборів мера, проведені без зберігання соцдистанції та масок.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник Управління охорони здоров'я Ужгородської міськради Василь Решетар.

“Якщо брати статистику, то можна зробити висновок, що в Ужгороді найвищий в області показник захворюваності. Світова практика підтверджує: коронавірус виявляють частіше, якщо більше тестують. Приміром, учора, 19 листопада, у Закарпатті відібрано 1256 зразків для досліджень методом ПЛР, із них в Ужгороді – 314. Виходить, у решти 14 адмінодиницях краю взяли 942 зразки, що у середньому – 67 на місто чи район. В Ужгороді тестують майже втричі більше, ніж у середньому по області”, - розповів чиновник.

Також він наголосив, що значна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у місті Ужгород свідчить і про правильно встановлене коло контактних осіб, належну роботу сімейних лікарів, ефективну роботу мобільних бригад – а їх в Ужгороді 6.

Як повідомляється, у місті є шість стаціонарних пунктів, де проводять тестування на ковід.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні Закарпатська ОДА звинуватила Ужгородську міську владу в безвідповідальній передвиборчій агітації, через яку в місті стрімко росте захворюваність на коронавірус: через те, що у місті проводяться багаточисельні мітинги без дотримання елементарних обмежень ( соціальної дистанції, носіння захисних масок тощо) у місті черговий рекорд інфікованих за добу — 106 осіб.

ЦВК призначила другий тур виборів мера в Ужгороді на 22 листопада. Одним із двох кандидатів, що обиратимуться на голову міста, є чинний мер Богдан Андріїв. Його опонент — представник від "Слуги народу" Віктор Щадей.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.