Закарпатська ОДА: через «електоральні загравання» влади Ужгорода у місті шириться COVID-19

На Закарпатті обласна влада звинуватила Ужгородську міськраду в безвідповідальній передвиборчій агітації, через яку в місті стрімко росте захворюваність на коронавірус.

Про це йдеться у заяві на офіційній сторінці Закарпатської ОДА у Фейсбуці.

“Сьогодні в Ужгороді черговий антирекорд: у 106 мешканців підтвердили коронавірус методом ПЛР за останню добу. Тобто, в обласному центрі міській владі не вдається зупинити масове поширення COVID-19. Й різке збільшення хворих – це наслідок безвідповідальних і популістських її кроків, електоральних загравань, коли проводяться багаточисельні мітинги без дотримання елементарних обмежень – соціальної дистанції, носіння захисних масок і т.д." - йдеться в заяві.

Кореспондент Укрінформу попросила прокоментувати заяву Закарпатської ОДА в Управлінні охорони здоров'я Ужгородської міськради та в штабі чинного мера Ужгорода Богдана Андріїва, наразі ми очікуємо на коментарі.

Сьогодні, 20 листопада, в Закарпатській області зафіксовано 364 нових інфікованих коронавірусом. Найбільший приріст нових хворих - у місті Ужгород.

Як раніше повідомлялося, ЦВК призначила другий тур виборів мера в Ужгороді на 22 листопада.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.