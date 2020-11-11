В Ужгороді зафіксували найбільшу кількість нових COVID-хворих з початку пандемії

В Ужгороді на 11 листопада зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії — 121 особа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Фейсбуці в Ужгородській міськраді.

“Інформація про захворюваність на COVID-19 в Ужгороді на ранок 11 листопада: за добу виявлено 121 новий випадок коронавірусної інфекції” - інформують управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради та Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Наразі на коронавірус хворіє майже три тисячі ужгородців: 1695 лікуються амбулаторно або ж стаціонарно, 1020 – на самоізоляції.

Повідомляється, що за останню добу мобільні бригади виїжджали 50 разів, відібрали 449 зразків для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію.

Ужгород вже понад тиждень знаходиться в червоній зоні — з 2 листопада. Втім, у місті працює громадський транспорт, школи та садки, заклади громадського харчування — з відповідними карантинними обмеженнями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 листопада в Україні лабораторно підтвердили 489 808 випадків COVID-19, з них за добу – 10 611.