У Кривому Розі ввели податкові канікули для малого та середнього бізнесу

Депутати Кривого Рогу прийняли рішення про податкові канікули по місцевим податках для малого та середнього бізнесу, постраждалого від карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, за це проголосували на позачерговій сесії міськради 20 листопада, повідомляє вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

Член виконкому Костянтин Павлов сказав: «Місто надасть допомогу малому та середньому бізнесу, в якому задіяно майже 40 тисяч криворіжців. Пакет підтримки включає в себе: повну відміну плати за землю, єдиного податку та податку на нерухомість, припинення перевірок міською інспекцією з питань праці».

Це стосується таких потерпілих від карантину сфер, як: торгівля непродовольчими товарами, побутові послуги, громадське харчування, культура, спорт і низка інших категорій.

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Також було прийнято рішення перерозподілити кошти міського бюджету на п’ять лікарень, які виявилися на межі закриття внаслідок припинення їх фінансування Національною службою здоров'я України.

Критична ситуація в них із 1 квітня: з того часу місто не має жодного відношення до фінансування лікарень - їх зобов'язаний фінансувати Київ. Однак наприкінці року в Україні почалися зриви фінансування, тільки по Дніпропетровській області в критичній ситуації опинилися близько 20 лікарень.