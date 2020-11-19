Степанов заперечує, що 39-річна викладачка померла через нестачу кисню

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечив, що смерть 39-річної викладачки Ольги Грабар в лікарні Житомира сталася через нестачу кисню.

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19, яку не вдалося врятувати нашим лікарям. Вона перебувала в достатньо важкому стані, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала на апараті ШВЛ, на високопотоковому кисні, була заінтубована, але на жаль ускладнення, які дає вірус, крім того, супутні захворювання, які були у цієї жінки, не дали змоги врятувати її життя. Але навіть жодного натяку на те що, їй не була надана киснева терапія в необхідному обсязі, не було", - сказав Степанов.

Він також поінформував, що МОЗ відреагував на повідомлення про те що в Житомирі в лікарні №1 не вистачає кисню для хворих на COVID-19 і розібрався в ситуації.

Так, за його словами, на сьогодні в цій лікарні 106 ліжок забезпечені киснем, в лікарні зараз перебувають 67 пацієнтів, які потребують кисневої терапії, всі отримують її.

Міністр охорони здоров’я також зауважив, що МОЗ відслідковує дописи в соціальних мережах, новини в ЗМІ, які стосуються ситуації із забезпеченням лікування хворих на COVID-19, і одразу намагається реагувати. Водночас, за словами Степанова, не завжди інформація в соцмережах відповідає дійсності.

"COVID-19 виніс всю проблематику, яка накопичувалася за всі роки нашої незалежності. Зрозуміло, що питання лікування і госпіталізації у нас далеко не ідеальні. Ми відстежуємо всі без винятку дописи в соцмережах, в ЗМІ, щодо проблем, які виникають в різних куточках нашої країни. Але ця інформація в тому вигляді, в якому її подають, не завжди відповідає дійсності", - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі від коронавірусу померла 39-річна викладачка Державного університету "Житомирська політехніка" Ольга Грабар, яка повідомила в соцмережі, що у лікарні №1 немає кисню. Ввечері 15 листопада Грабар у Фейсбуці звернулася до мера Житомира, наголошуючи, що в лікарні №1 немає кисню. Вона зазначила, що сама перебуває в медзакладі, й упродовж дня там 8 разів вимикали подачу кисню.

У лікарні №1 м. Житомир 16 листопада спростували, що в закладі немає кисню. Там наголосили, що лікарня має триденний запас.