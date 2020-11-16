Житомирська міська лікарня №1 спростувала проблеми із забезпеченням киснем

Житомирська міська лікарня №1 спростовує розповсюджені у соцмережах дописи про те, що у медзакладі немає кисню.

Про це лікарня №1 інформує у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Керівництво КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради інформує мешканців міста про те, що лікарня забезпечена киснем і його поставка відбувається щодня», - йдеться у повідомленні.

За добу лікарня використовує 1 тонну рідкого кисню та 30 кисневих балонів. Наразі заклад має триденний запас кисню.

Зазначається, що підписаний договір з «Кріоген Сервіс» на поставку кисню до 31 грудня. Крім того, 16 листопада укладуть договір на додаткову поставку з іншою фірмою.

Напередодні користувачка Фейсбук Ольга Грабар звернулася до мера Житомира, наголошуючи, що в лікарні №1 немає кисню. Вона зазначила, що сама зараз перебуває в медзакладі й упродовж дня там 8 разів вимикали подачу кисню.

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Минулого тижня заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова повідомляла, що лікарні №1 та №2, де надають допомогу хворим із COVID-19, забезпечені киснем до 50%.

На Житомирщині підтверджено 22 874 випадків COVID-19, 12 487 осіб одужали, 379 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтвердили 545 689 випадків COVID-19, з них за добу – 9 832.