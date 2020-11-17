У Житомирі від COVID-19 померла викладачка університету

У Житомирі від коронавірусу померла 39-річна викладачка Державного університету «Житомирська політехніка» Ольга Грабар, яка два дні тому писала, що у лікарні №1 немає кисню.

Про її смерть повідомляється на сайті університету, передає Укрінформ.

«Колектив та студенти Державного університету «Житомирська політехніка» висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті кандидата технічних наук, доцента Грабар Ольги Іванівни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Грабар працювала доцентом кафедри інженерії програмного забезпечення університету.

Медичний директор житомирської лікарні №1 Андрій Волков розповів кореспонденту Укрінформу, що за минулу добу в закладі від COVID-19 помели 5 людей, серед яких була 39-річна жінка.

Ввечері 15 листопада Ольга Грабар у Фейсбуці звернулася до мера Житомира, наголошуючи, що в лікарні №1 немає кисню. Вона зазначила, що сама перебуває в медзакладі й упродовж дня там 8 разів вимикали подачу кисню.

Як повідомляв Укрінформ, у лікарні №1 16 листопада спростували, що в закладі немає кисню. Там наголосили, що лікарня має 3-денний запас.

Читайте також: Уряд виділив 118 мільйонів на облаштуваня мобільних госпіталів

Загалом на Житомирщині підтверджено 23 447 випадків COVID-19, 13 065 осіб одужали, 393 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтвердили 557 657 випадків COVID-19, з них за добу – 11 968.