У житомирській лікарні заперечують смерть викладачки через проблеми з киснем

У Житомирській міській лікарні №1, де від коронавірусу померла 39-річна викладачка Державного університету «Житомирська політехніка» Ольга Грабар, заперечують, що це сталося через проблеми із забезпеченням киснем закладу.

Про це у відео, опублікованому Житомирською міською радою у Фейсбуці, розповів медичний директор лікарні №1 Андрій Волков, передає Укрінформ.

«Дійсно, в нас була така пацієнтка 39 років, молода зовсім жінка. Вона померла в нас позавчора (16 листопада – ред.). Знаходилася на лікуванні з 2 числа. Там був підтверджений COVID-19. Вона з самого початку знаходилась у реанімації. Була підключена до апарату неінвазивної вентиляції, на високо потоковій вентиляції була. Ми проводили розтин. Там причина смерті тромбоемболія легеневої артерії. Це часте ускладнення при COVID-19», - зауважив Волков.

За словами медичного директора, наразі лікарня не має проблем із киснем, адже там є значний його запас.

Він зазначив, що через заморозки почали підмерзати магістралі і технічно може виникати падіння тиску в подачі кисню на 1-2 хвилини, але потім все відновлюється.

«Хочу зазначити, що разом із нею у блоці знаходилося ще 9 пацієнтів, 6 з яких на високопотоковій вентиляції. Всі, слава Богу, живі. Ви розумієте, що якби були проблеми із киснепостачанням, то у нас кількість таких пацієнтів була б більша. Резюмую – пацієнтка померла від ускладнень COVID-19, а не від проблем із киснепостачанням у лікарні», - додав Волков.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі від коронавірусу померла 39-річна викладачка Державного університету «Житомирська політехніка» Ольга Грабар, яка три дні тому писала, що у лікарні немає кисню.

Ввечері 15 листопада Ольга Грабар у Фейсбуці звернулася до мера Житомира, наголошуючи, що в лікарні №1 немає кисню. Вона зазначила, що сама перебуває в медзакладі й упродовж дня там 8 разів вимикали подачу кисню.

У лікарні №1 16 листопада спростували, що в закладі немає кисню. Там наголосили, що лікарня має 3-денний запас.

Загалом на Житомирщині підтверджено 23 988 випадків COVID-19, 13 552 особи одужали, 410 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтвердили 570 153 випадків COVID-19, з них за добу – 12 496.