Зеленський звільнив керівника СБУ на Миколаївщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління Служби безпеки в Миколаївській області.
Відповідний указ №505/2020 від 18 листопада опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, 17 листопада Президент звільнив з посади голову Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА призначено першого заступника Георгія Решетілова.