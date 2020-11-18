Зеленський звільнив керівника СБУ на Миколаївщині

Зеленський звільнив керівника СБУ на Миколаївщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління Служби безпеки в Миколаївській області.

Відповідний указ №505/2020 від 18 листопада опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, 17 листопада Президент звільнив з посади голову Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА призначено першого заступника Георгія Решетілова.

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