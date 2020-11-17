Зеленський звільнив голову Миколаївської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави, передає Укрінформ.

«Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться на сайті Президента.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА призначено першого заступника Георгія Решетілова.

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Варто зазначити, що Кабінет Міністрів України 11 листопада погодив кандидатуру нового голову Миколаївської ОДА. Ним став 39-річний місцевий підприємець Віталій Кім.