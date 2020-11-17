Зеленський звільнив голову Миколаївської ОДА
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка.
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави, передає Укрінформ.
«Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться на сайті Президента.
Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА призначено першого заступника Георгія Решетілова.
Варто зазначити, що Кабінет Міністрів України 11 листопада погодив кандидатуру нового голову Миколаївської ОДА. Ним став 39-річний місцевий підприємець Віталій Кім.