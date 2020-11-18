На Житомирщині за добу від COVID-19 померли 17 людей, що найбільше з початку пандемії

На Житомирщині за минулу добу, 17 листопада, від коронавірусу померли 17 людей, що є найвищим показним летальності з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це інформує Житомирська ОДА.

«За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 17 летальних випадків від коронавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 57-річний житель міста Бердичів, 54-річна жінка з Радомишильського району, п’ятеро жінок віком 69, 75, 66, 72 та 79 років і троє чоловіків віком 69, 67 та 81 рік із Житомира, 71-річна жителька Коростишівського району, двоє чоловіків 71 та 69 років із Коростенського району, 49-річний чоловік та 76-річна жінка з Бердичівського району, 72-річна жінка з Чуднівського району та 65-річна жителька Пулинського району.

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За минулу добу в області підтвердили 541 нове інфікування коронавірусом та 487 людей одужали.

Загалом на Житомирщині підтверджено 23 988 випадків COVID-19, 13 552 осіб одужали, 410 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтвердили 570 153 випадків COVID-19, з них за добу – 12 496.