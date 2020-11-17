У Херсоні COVID-лікарні охороняють нацгвардійці

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці військової частини 3056 Національної гвардії України.

«Відтепер, гвардійці військової частини 3056 охоронятимуть території двох міських лікарень - ім. Карабелеша та ім. Тропіних. Такі дії обумовлені рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив офіцер групи з організації служби військової частини 3056 капітан Василь Карась, території двох херсонських лікарень та прилеглі ділянки патрулюватимуть військові наряди. Гвардійці стежитимуть за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів в режимі цілодобової охорони.

Також повідомляється, що з 17 серпня і до цього часу нацгвардійці забезпечують охорону обласної інфекційної лікарні. Усі військові, які залучаються до патрулювання закладів охорони здоров'я, забезпечуються засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими речовинами.

Наразі на Херсонщині 7 357 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 2822 людини побороли недуг; 4375 людей інфіковані COVID-19; 160 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 листопада в Україні лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.

Фото: facebook.com/VH3056