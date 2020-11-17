«Незручні маршрути»: МОЗ пояснило, чому COVID-лікарні обирають медики, а не хворі
Про це на брифінгу сказала перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Не завжди можна скерувати пацієнта туди, куди хоче пацієнт. ...Керування і управління маршрутом пацієнта є на сьогодні дуже важливим. І треба довіритися тому, хто скеровує вас в ту чи іншу лікарню. Раз лікарня законтрактована НСЗУ, то там є персонал, створені бригади і є все необхідне для забезпечення ліками і діагностикою. Тому довіртеся тим, хто вас направляє в ті чи інші лікарні, а це зазвичай сімейний лікар, або за маршрутом тим, яким повезе швидка. Звичайно це, можливо, не зовсім зручно для вас, але це важливо для нашої системи — дотримання маршрутів пацієнта і вчасне реагування”, - сказала Садов’як.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 листопада в Україні лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.