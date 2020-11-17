«Незручні маршрути»: МОЗ пояснило, чому COVID-лікарні обирають медики, а не хворі

Не завжди є можливість скерувати пацієнта з COVID-19 до тієї лікарні, куди він хоче госпіталізуватися, тому важливим є дотримання маршрутів пацієнтів з тим, щоб медична допомога була надана вчасно.

Про це на брифінгу сказала перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не завжди можна скерувати пацієнта туди, куди хоче пацієнт. ...Керування і управління маршрутом пацієнта є на сьогодні дуже важливим. І треба довіритися тому, хто скеровує вас в ту чи іншу лікарню. Раз лікарня законтрактована НСЗУ, то там є персонал, створені бригади і є все необхідне для забезпечення ліками і діагностикою. Тому довіртеся тим, хто вас направляє в ті чи інші лікарні, а це зазвичай сімейний лікар, або за маршрутом тим, яким повезе швидка. Звичайно це, можливо, не зовсім зручно для вас, але це важливо для нашої системи — дотримання маршрутів пацієнта і вчасне реагування”, - сказала Садов’як.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 листопада в Україні лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.