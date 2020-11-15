Коронавірус: полтавські лікарні отримають більш як 9 мільйонів субвенції – Ляшко

Найближчого тижня для удосконалення лабораторного обладнання в полтавські лікарні буде передано 9 млн 200 тис. грн у вигляді субвенцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбуці.

За його словами, наразі на Полтавщині відбувається прогнозоване зростання кількості випадків хвороби в області, запас ліжко-місць область збільшує до 3368, також триває активне розведення кисню до ліжко-місць, наразі це 791 ліжко з киснем, до кінця листопада додасться ще 905.

Ляшко поінформував, що під час відрядження у Полтаві він відвідав лікарні, де спілкувався з людьми, перевірив, як проводяться КТ, спробував здати тест на COVID-19 після 18:00, поспілкувався з операторами диспетчерської 103 та оцінив, як виконується «карантин вихідного дня»

"Бачив сьогодні наших лікарів і їх героїчну відданість роботі. Так, стомлені. Так, теж хочуть відпочити, але продовжують боротися за життя пацієнтів. І просто дивлячись їм в очі не розумію тих, хто сьогодні ще досі розхитує ситуацію та сумнівається у доцільності носіння маски, збереження дистанції чи дотримання інших протиепідемічних норм", - наголосив заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 681.

На Полтавщині зафіксовано 14 966 випадків коронавірусу.