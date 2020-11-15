Серед військових ЗСУ на передовій жодного випадку коронавірусу не було майже півроку

Завдяки обов’язковим заходам із обсервації і вибіркового тестування особового складу перед залученням до проведення ООС, на передовій не було жодного випадку захворювання на COVID-19 майже півроку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Командування у Фейсбуці.

"Що стосується боротьби з COVID-19, то Командуванням Медичних сил з перших днів пандемії було вжито необхідних протиепідемічних заходів, що дало свій позитивний результат щодо загального рівня захворювання на коронавірусну хворобу серед військових. Завдяки обов’язковим заходам з обсервації і вибіркового тестування особового складу перед залучення до проведення ООС майже півроку на передовій не було жодного випадку захворювання на COVID-19. Це дало змогу підготуватися до другої хвилі поширення хвороби і на сьогоднішній день військові медики забезпечені необхідними засобами для роботи з такими хворими", - йдеться в повідомленні.

Також розроблені відповідні алгоритми та інструкції щодо надання допомоги коронавірусним хворим у залежності від наявних симптомів та важкості перебігу хвороби.

"До Командування Медичних сил періодично надходять скарги з приводу невдоволення призначеним лікуванням або умовами перебування у розгорнутих тимчасових ізоляторах, на які ми намагаємося оперативно реагувати. У більшості випадків вони вирішуються на місцевому рівні", - зазначили в в Командуванні Медичних сил.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу у Збройних силах зареєстровано 179 нових випадків захворювання на COVID-19, а також два летальні. Обоє померлих мали хронічні супутні захворювання, зазначають у Медсилах.

За даними командування, станом на 14 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2494 особи. Загалом за час пандемії одужало 5230 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 354 особи, у 30 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомлялося, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.