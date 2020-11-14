Підприємці Калинівського ринку у Чернівцях перекрили дорогу через карантин вихідного дня

У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити працювати під час карантину вихідного дня.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Суспільне.

Місцеві підприємці, які торгують на Калинівському ринку, написали звернення до керівництва Чернівецької облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.

Директор ринку Ігор Маслянчук під час акції сказав, що підтримує вимоги підприємців. Він закликав зібрати підписи та передати звернення до ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запровадив карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Так, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною.

Будуть закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери.

У вихідні не працюватимуть заклади культури, які проводять культурно-масові заходи. Буде дозволено роботу продуктових магазинів, закладів з надання фінансових послуг, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового зв'язку. Працюватимуть установи медичної та ветеринарної практики.

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Діяльність АЗС без зон харчування та СТО також не заборонена.

Станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

Фото: suspilne.media