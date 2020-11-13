У Запоріжжі школярів повертають за парти, а ринкам дозволили працювати у вихідні

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає кореспондент Укрінформу.

"З понеділка відновлюються заняття в школах для всіх учнів. Дитячі садочки також працюють з дотримання всіх карантинних вимог", - повідомив Буряк.

Мер також нагадав, що карантин вихідного дня діє з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. При цьому він акцентував увагу на тому, що громадський транспорт продовжує працювати та перевозити пасажирів виключно за кількістю місць для сидіння та в масках. Також будуть працювати з дотриманням карантинних вимог ринки на відкритому просторі.

Він закликав містян на вихідних залишатись вдома та виходити лише за крайньої потреби.

В Запорізькій області за добу виявили 727 випадків захворювання на коронавірус, в Україні - 11787 випадків.